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İncirlik Üssü'na götüreceği akaryakıtı satmak isterken yakalandı

Mersin'den aldığı akaryakıtı İncirlik Hava Üssü'ne götürmeyip satmak isteyen tır şoförü yakalandı. Tır şoförü ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

  • İHA
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İddiaya göre, İncirlik Hava Üssü'ne götürmek üzere Mersin'de bulunan bir rafineriden 22 bin litre akaryakıt alan tır şoförü
 
Halis K. (47) Adana'ya doğru yola çıktı. Adana'ya gelen Halis K. burada irtibat kurduğu kişilere elinde akaryakıt olduğunu litresini 4 liradan verebileceğini söyledi. Bu teklifi kabul eden kişilerle otoyolda mola tesisinde buluşan Halis K. tankerin vanasındaki mührü kırdı. Kamyonete yüklediği varillerle buluşma noktasına gelen kişilere Halis K. bin 500 litre akaryakıt verdi. Bu sırada Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, aktarım yapıldığını fark edince şüphelileri kontrol etti.  Halis K.'nın İncirlik Hava Üssü'ne ait olan akaryakıtı sattığını saptayan polisler, şüphelileri gözaltına aldı. Emniyete götürülen  Halis K. sorgusunda, "Ben Mersin'den 22 bin litre akaryakıt aldım. Bunun bin 500 litresini 6 bin liraya irtibat kurduğum kişilere satacaktım" dediği öğrenildi.
 
Halis K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan  zanlı ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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