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Güncel

İncirlik Üssü'nde görevli asker evinde ölü bulundu

Adana'da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu.

24 Kasım 2020 Salı 13:26 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 13:28
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Adana'da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mehmet Kahriman (30), görev yerine gitmeyince mesai arkadaşları uzman çavuşun merkez Sarıçam ilçesi Yeni Mahalle'deki evine ulaştı.

Kiraladığı evde kalan Kahriman'ın kapıyı açmaması üzerine arkadaşları, ev sahibinden aldıkları yedek anahtarla içeriye girdi. Kahriman'ı yerde hareketsiz yatarken bulan arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Adrese giden 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Kahriman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİ

Evde yaptıkları incelemede mangalda yakılmış kömür bulan ekipler, Kahriman'ın karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğinden şüpheleniyor.

Kahriman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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