İncirlik Üssü'nde panik! Hemen harekete geçildi: F-16 peş peşe havalandı

Alınan bilgiye göre, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli personel, üs bahçesinde düşmüş bir drone buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölgeye sevk edildi.
Drone, incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Bahçeye dron düştükten sonra 3 adet F-16 savaş uçağı, hangardan çıkarak, peş peşe havalandı.
Öte yandan yaklaşık 3 yıl önce bir Rusya uyruklu, İncirlik Üssü çevresinde keşif yaparken yakalanmış, dronla üsse saldırı yapacağı iddiasıyla mahkemece tutuklanmıştı.