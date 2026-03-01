İncirlik yayını soruşturmasında yeni gelişme: ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şeker'e gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından İncirlik Hava Üssü'nden canlı yayınlar yapan ANKA Haber Ajansı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şeker Ankara'da gözaltına alındı.

ANKA Haber Ajansı, İncirlik Hava Üssü'nden yaklaşık 1 saat 14 dakika boyunca canlı yayın yapıp üssün görüntülerini paylaşmıştı. Konuya ilişkin Adana Cumhuriyet Başsavcılığı İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin ANKA Haber Ajansı tarafından canlı yayınlanmasına yönelik resen soruşturma başlatmıştı. Konuya dair Adana'da üç şüpheli gözaltına alınmıştı. Konuya ilişkin Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şeker hakkında gözaltı kararı çıktı. Gözaltı kararının ardından Şeker, gece saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı.