Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığı yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan bilgilendirmede, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve herhangi bir saldırı ya da olumsuz durumun bulunmadığı belirtildi.

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir."