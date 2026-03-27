  • İncirlik'te sirenlerin çaldığı iddiası! MSB kaynakları: Olumsuz bir durum yok
Güncel

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İncirlik Hava Üssü'nde sirenlerin çaldığına yönelik sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklamada bulundu. Herhangi bir saldırı ya da olumsuz durum bulunmadığını belirten MSB kaynakları, yaşanan gelişmenin yanlış alarm olarak değerlendirildiğini bildirdi.

İHA27 Mart 2026 Cuma 15:35
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığı yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan bilgilendirmede, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve herhangi bir saldırı ya da olumsuz durumun bulunmadığı belirtildi.

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir."

  • MSB kaynakları
  • İncirlikte sirenler
  • yanlış alarm

