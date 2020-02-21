21 Şubat 2020 Cuma 15:27 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 15:27

Sosyal medyanın etkisi ile birlikte son zamanlarda en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başaran Atakan Kayalar'ın ardından indigo çocuk ve kristal çocuk terimleri hakkında araştırmalar hız kazandı. İndigo çocuk ne demek, indigo çocuk özellikleri nelerdir? Kristal çocuk nedir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İndigo çocuk, bir Yeni Çağ teorisine göre özel, sıra dışı ve bazen doğaüstü özelliklere veya yeteneklere sahip olduğuna inanılan çocuklar olarak tanımlanıyor. Bu teoriye dayanan düşünce Nancy Ann Tappe tarafından 1970'lerde ortaya çıkarılmış ve Jan Tober ile Lee Carroll tarafından daha da geliştirilmiştir.

İNDİGO ÇOCUK NE DEMEK?

İndigo çocuk, bir Yeni Çağ teorisine göre özel, sıra dışı ve bazen doğaüstü özelliklere veya yeteneklere sahip olduğuna inanılan çocuklardan her birinin adı olarak karşımıza çıkıyor.

Bu teoriyi ortaya atan isim ise Nancy Ann Tappe. 1970’lerde ortaya çıkarılan teori Jan Tober ile Lee Carroll tarafından daha da geliştirildi.

Bilimsel olarak ispatlanmayan bu teori, kitaplar ve filmlerle daha da benimsendi. Teoriye göre indigo çocukların özellikleri şunlar;

İNDİGO ÇOCUK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

– Bu çocuklar alışılmışın dışında zekiler

– Öz güvenleri fazlasıyla yüksek

– Otoriteye karşı çıkıyorlar

– Çok canlı ve hareketliler

– Sezgileri çok güçlü

– Son derece duyarlı ve psişiklerdir

– Farklı bir asalet duygusuyla doğarlar ve böyle davranırlar

– Kendi değerlerinin farkında olan çocuklardır

– Yaratıcılık gerektiren işler, onlar için cezbedicidir

– Güzel sanatlara ilgi duyarlar

– Kendileri gibi diğer indigo çocuklarla beraber olmadıklarında asosyal görünürler

Yine de hiçbir bilimsel çalışma çocuklarında öğrenme güçlükleri bulunan ailelerin bu eksiklikleri onların özel olduklarını düşünerek gidermeleri çabası, bu olgunun varlığına veya İndigo çocuk özelliklerini destekleyememektedir. Eleştirenlerin görüşü anne-babaların pediyatrik tanı ya da psikiyatrik tedaviden kaçmak için bir yol olarak görmektedir. Bu çocukları tanımlamak için kullanılan özellikler listesinde hemen hemen herkese uygulanacak kadar tarafsız bir Forer etkisi formu olması eleştirilmiştir. Eleştirmenler İndigo çocukların promosyon olmayan kişileri ilgili ürün ve hizmetlerin satış yoluyla para kazanmak için bir yol olarak kullanıldığını belirtmişlerdir.

İndigo çocukların 1994 yılından sonra doğduğu düşünülüyor. 2000 yılından sonra doğanlar ise bir başka teoriye göre “kristal çocuk olarak” adlandırılıyor.

KRİSTAL ÇOCUK NEDİR?

Kristal çocukların özellikleri arasında ise en dikkat çekici olan; iri, etkili ve anlamlı gözleri olması. Kristal çocukların diğer özellikleri ise şu şekilde;

– Uzun, yoğun ve dikkatli bakan gözleri vardır

– Çok mutlu, bağışlayıcı ve sakindirler

– Geç konuşurlar çünkü zihinsel iletişim güçleri vardır

– Denge kabiliyetleri mükemmeldir

– Telapatırlar, ne düşündüğünüzü hissederler

İndigo ve Kristal tanımları, aura renklerinden ve enerji kalıplarından kaynaklanıyor. İndigo Çocuklar’da indigo mavisi vardır, bu renk iki kaşın arasında yer alan üçüncü göz çakrasının rengidir.