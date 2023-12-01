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İnebolu sahilinde sürüklenen Vamos gemisinde yakıt tahliyesine başlandı

Kastamonu'nun İnebolu sahilinde fırtına nedeniyle sürüklenerek 27 Kasım'da karaya oturan Kamerun bayraklı 'Vamos' adlı kargo gemisindeki yakıtın tahliyesine başlandı.

AA1 Aralık 2023 Cuma 13:38 - Güncelleme:
İnebolu sahilinde sürüklenen Vamos gemisinde yakıt tahliyesine başlandı
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Rusya'dan İnebolu Limanı'na üre getiren gemi, yükünü boşalttıktan sonra fırtına nedeniyle bağlı olduğu iskeleden sürüklenerek Karadeniz Mahallesi mevkisinde karaya oturmuştu.

İnebolu Liman Başkanlığı ve İnebolu Gümrük Müdürlüğü gözetiminde sürdürülen çalışmalar kapsamında gemideki yakıtın tahliyesi gerçekleştiriliyor.

Gemideki yakıt, hortumlarla kıyıda bekleyen tankerlere aktarılıyor. Geminin etrafı bariyerle çevrilerek sızıntıya karşı önlem alındı.

Yakıtın tahliyesinin tamamlanmasının ardından geminin bulunduğu yerden çıkartılması için çalışma yürütüleceği öğrenildi.

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