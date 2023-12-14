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İnebolu'da karaya oturan gemi römorkör yardımıyla kurtarıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtına sebebiyle sürüklenerek karaya oturan gemi, römorkör yardımıyla kurtarılarak limana çekildi.

IHA14 Aralık 2023 Perşembe 10:03 - Güncelleme:
İnebolu'da karaya oturan gemi römorkör yardımıyla kurtarıldı
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İnebolu ilçesinde 27 Kasım'da etkili olan fırtınada Kamerun bayraklı "Vamos" isimli gemi sürüklenerek karaya oturmuştu. Limanda yük boşalttıktan sonra karaya oturan gemide mahsur kalan 2'si Türk 11 mürettebat, AFAD, sahil güvenlik, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müşterek çalışmasıyla gemiden tahliye edilmişti. Bölgede fırtınanın etkisini yitirmesi ve denizdeki dalga seviyesinin de normale dönmesinin ardından gemideki 50 ton yakıt sahile gelen tankerlere hortumlarla yüklenerek tahliye edildi.

Yakıt tahliyesinin ardından geminin oturduğu karadan römorkör ile çekilmesi için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 4 gün süren çalışmalar neticesinde dün gece oturduğu karadan kurtarılan gemi, römorkör yardımıyla İnebolu Limanı'na çekildi. Limana bağlanan geminin altı, dalgıçlar yardımı ile kontrol edilecek.

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