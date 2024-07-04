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İneğini sağmak isterken canından oldu!

Bolu'da ahırdaki ineğin çifte atması sonucu ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

IHA4 Temmuz 2024 Perşembe 12:28 - Güncelleme:
İneğini sağmak isterken canından oldu!
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Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesine bağlı Alpagut köyünde yaşayan 52 yaşındaki Nevin Tekin, akşam saatlerinde ineklerini sağmak için ahıra girdi. İnek sağma makinesini ineğe bağlayan kadına, inek tekme attı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İneğin darbesiyle yere düşen kadını oğlu Berat Tekin fark ederken, durumu komşularına bildiren aile 112'yi aradı. Bu esnada köyde bulunan vatandaşlar otomobille ağır yaralı Nevin Tekin'i ambulansın geleceği istikamete götürdü. Ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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