Güncel

İnegöl'de alkollü bisiklet süren kişiye para cezası kesildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alkollü olduğu tespit edilen bisiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

AA16 Şubat 2026 Pazartesi 01:44
İnegöl'de alkollü bisiklet süren kişiye para cezası kesildi
Burhaniye Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde bisikletiyle seyir halinde olan Remzi G. (71), dengesini kaybedip düştü.

Remzi G'nin yaralandığı olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Remzi G, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrolde 1,93 promil alkollü olduğu tespit edilen Remzi G. tedavisinin ardından taburcu edilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Remzi G'ye alkollü araç kullanmaktan 11 bin 629 lira ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 1246 lira cezai işlem uygulandı.

