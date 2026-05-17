Güncel

İnegöl'de dernek binasını ateşe veren 2 çocuk gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Cuma Mahallesi'ndeki bir dernek binasının bahçe kısmına girerek sandalye ve perdeleri çakmakla ateşe verdiği iddia edilen 18 yaşından küçük 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yangın itfaiye müdahalesiyle söndürülürken dernek bahçesinde hasar oluştu.

AA17 Mayıs 2026 Pazar 22:16 - Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir dernek binasının bahçesinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangının, binaya giren 18 yaşından küçük 2 kişi tarafından çakmakla çıkarıldığı belirlendi. Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

ÇAKMAKLA SANDALYE VE PERDELERİ ATEŞE VERDİLER

İddiaya göre, Cuma Mahallesi Elektrik Sokak'taki bir derneğin bahçe kısmına giren 18 yaşından küçük iki kişi, sandalye ve perdeleri çakmakla ateşe verdi.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çocuklar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle derneğin bahçe kısmında hasar oluştu.

Polis ekiplerince iki şüpheli gözaltına alındı.

