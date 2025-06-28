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İnegöl'de doğal gaz patlaması: Çok sayıda yaralı var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin doğalgaz hattında meydana gelen patlamada, ev sahibi ile doğal gaz firmasında çalışan 3 kişi yaralandı. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

IHA28 Haziran 2025 Cumartesi 18:58 - Güncelleme:
İnegöl'de doğal gaz patlaması: Çok sayıda yaralı var
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evin girişindeki doğalgaz hattında patlama meydana geldi. Olayda ev sahibi ve 3 doğalgaz firması çalışanı yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çitli mahallinde meydana geldi. İngaz doğalgaz şirketine bağlı ekipler bir evin hattındaki arızayı gidermek için çalışma yaparken doğalgaz patlaması yaşandı. Olayda ev sahibi Halit D. (36) ile firma işçileri Hüseyin U. (32), Ömer E. (30) ve Murat T. (38) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doğalgaz ekipleri kısa sürede gaz sızıntısını giderdi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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