İnegöl'de iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Kaza, 22.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Muhammed Burak K. (30) yönetimindeki 16 BOE 303 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde yavaşlayan Hasan K. (33) yönetimindeki 33 EF 193 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kaza sonucu 16 BOE 303 plakalı otomobildeki yolcu Reyhan K. (27) ile diğer araçtaki yolcular Pelin K. (31) ve 6 yaşındaki Tuana K. yaralandı. 3 yaralı da kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Bölge trafik ekipleri kara yolunu kontrollü olarak trafiğe açarken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.