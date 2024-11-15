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İnek firarda! 42 günlük takibin ardından sonunda yakalandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 3 Ekim'de satıldığı çiftlikten kaçan 'Simental' cinsi 700 kiloluk inek, 42 günlük takibin ardından Denizli'de yakalandı. İneğin ilk sahibi Sadettin Gençeli (50), 108 bin TL'ye sattığı ineğin 29 bin TL'lik kaporasını iade edip, geri alacağını belirterek, 'İneğimiz çok hırçın olduğu için akşam korkusundan kimse yanaşamadı. Tek başıma yanaştım ve yakaladım' dedi.

DHA15 Kasım 2024 Cuma 19:10 - Güncelleme:
İnek firarda! 42 günlük takibin ardından sonunda yakalandı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesi'nde besici Sadettin Gençeli, 3 Ekim'de 'Simental' cinsi 700 kiloluk gebe ineğini, 108 bin TL karşılığında, Dadağlı Mahallesi'nde aynı işi yapan Apdi Kılıç'a sattı. Aynı gün satıldığı çiftlikten kaçan inek, hem eski hem de yeni sahibi tarafından aranmaya başlandı.

HALK SEFERBER OLDU

Sosyal medyada da ilçedeki mahallelere duyurulan kayıp ineğin bulunması için seferber olundu. Dün akşam saatlerinde ineği görenlerin haber vermesi üzerine Gençeli, Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Hasanbeyler Mahallesi Körtepeler mevkisine gitti. Gönüllü vatandaşlardan oluşan 60 kişilik ekip, dün gece 23.00 sıralarında ineği yakaladı. Gençeli, yeni yerine alışamadığı için kaçtığını düşündüğü ineği 29 bin TL'lik kaporayı ödeyerek geri aldı.

"KORKUSUNDAN KİMSE YANAŞAMADI"

Günlerce, gece-gündüz devam eden takibin ardından ineği yakalayabildiklerini anlatan Gençeli, "42 gündür kaçaktı. Dağlarda yaşıyordu. Denizli'nin Hasanbeyler Mahallesi Körtepeler mevkisinde bir evin civarına gitmiş. Orada 50-60 kişi ile birlikte yakaladık. İneğimiz çok hırçın olduğu için akşam korkudan kimse yanaşamadı. Tek başıma yanaştım ve yakaladım. Arkadaşların yardımıyla da 5-6 iple ayağından bağladık, gözlerini kapattık ve uyuşturucu iğne vurduk. Böylelikle ahırımıza geri getirdik. İneği satmıştım ama hayvanımızın zayıfladığını gördüğüm için üzüldüm, geri vermeyeceğim. 29 bin TL kaparo vermişti parasını geri iade edeceğim. Yardım eden herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

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