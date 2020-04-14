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İnfaz düzenlemesi TBMM'de kabul edildi! Hükümlüler haziran ayına kadar izinli sayılacak

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı

14 Nisan 2020 Salı 00:20 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 00:32
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AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

TBMM'de kabul edilen düzenlemeyle cezaların infazında yarı oranında indirim yapılacak. Açık cezaevinde bulunanlar 31 Mayıs'a kadar cezalarını evde çekecek. Denetimli serbestlik bir kereye mahsus 3 yıla çıkarılacak.

Kabul edilen yasa ile; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek.

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