İnfaz gerçeği teröristlerin telsiz konuşmalarıyla ortaya çıktı

14 Eylül 2020 Pazartesi 08:21 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 08:21

Diyarbakır'da yaşayan Zeynep ve Veysi Varlı çiftinin çocuklarından Rojbin Varlı, Mayıs 2008'de, henüz 16 yaşındayken, PKK'lılar tarafından kandırıldıktan sonra kaçırılarak Kandil'deki örgüt kamplarına götürüldü. Eline silah verilen Rojbin "Zelal Sidem" kod adıyla zorla terörist yapıldı. Dağdaki ağır şartlara daha fazla dayanamayınca, geçen Temmuz ayında, silahını da bırakıp, yıllardır görmediği ve haber alamadığı ailesine dönmek için kaçtı. Ancak yakalanarak infaz edildi. PKK ise 17 Ağustos'ta örgütün yayın organlarında, Rojbin'in 23 Temmuz'da Haftanin'de son mermisine kadar Türk askerleriyle çatışarak öldüğünü duyurdu. Sabah'ın haberine göre, 5 gün önce Irak- Türkiye sınır hattında 2 terörist arasında geçen telsiz konuşmasında "Senin hemşehrin heval vardı ya. Zelal Sidem hatırladın mı? Silahını bırakıp sınıra doğru TC'ye kaçarken yakalamışlar. Sonrada cezasını orada vermişler" ifadeleri yer aldı.