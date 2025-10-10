İnfaz koruma memurlarına saldırı... Bakan Tunç'tan geçmiş olsun mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Tekirdağ Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda, bir hükümlü tarafından infaz ve koruma memurlarımıza yönelik yapılan menfur saldırı sonucu yaralanan personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." açıklamasında bulundu.

Bakan Tunç, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

Görevlerini büyük bir özveriyle yürüten personelimizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.