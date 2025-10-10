İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2025 Cuma / 18 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8317
  • EURO
    48,628
  • ALTIN
    5405.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İnfaz koruma memurlarına saldırı... Bakan Tunç'tan geçmiş olsun mesajı
Güncel

İnfaz koruma memurlarına saldırı... Bakan Tunç'tan geçmiş olsun mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Tekirdağ Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda, bir hükümlü tarafından infaz ve koruma memurlarımıza yönelik yapılan menfur saldırı sonucu yaralanan personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ10 Ekim 2025 Cuma 17:22 - Güncelleme:
İnfaz koruma memurlarına saldırı... Bakan Tunç'tan geçmiş olsun mesajı
ABONE OL

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Tekirdağ Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda, bir hükümlü tarafından infaz ve koruma memurlarımıza yönelik yapılan menfur saldırı sonucu yaralanan personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." açıklamasında bulundu.

Bakan Tunç, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

Görevlerini büyük bir özveriyle yürüten personelimizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.

  • adalet bakanı
  • yılmaz tunç
  • cezaevi
  • infaz koruma
  • hükümlü
  • saldırı

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.