Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında patlama meydana geldi.
Bursa-Mudanya Yolu Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında yaşanan patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, olayda yaralıların olduğu bildirildi.
Bursa Valisi Canbolat, infaz koruma memurlarının bulunduğu araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını, 1 personelin şehit olduğunu bildirdi.