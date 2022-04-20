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İnfaz koruma memurlarını taşıyan otobüse terör saldırısı: 1 şehidimiz var

Bursa'da infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüste patlama meydana geldi. Bursa Valisi Canbolat, infaz koruma memurlarının bulunduğu araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını, 1 personelin şehit olduğunu bildirdi.

AA20 Nisan 2022 Çarşamba 08:20 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 09:17
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Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Bursa-Mudanya Yolu Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında yaşanan patlama nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, olayda yaralıların olduğu bildirildi.

1 PERSONEL ŞEHİT OLDU

Bursa Valisi Canbolat, infaz koruma memurlarının bulunduğu araca el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen düzenekle saldırı yapıldığını, 1 personelin şehit olduğunu bildirdi.

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