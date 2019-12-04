İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7484
  • 6,3693
  • 272.466
  • 106790
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İnfaz koruma memuru uyuşturucu ile yakalandı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, infaz koruma memuru R.K. (31) uyuşturucu ile yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan R.K., görev yaptığı cezaevine konuldu.

  • DHA
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kocaeli İl Jandarmada Komutanlığı ekipleri, Kocaeli Ceza İnfaz Kurumu´nda infaz koruma memuru olarak görev yapan R.K.'nin uyuşturucu madde sevkiyatı ve satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Olayla ilgili araştırma başlatan ekipler, R.K.´nın İstanbul´dan aldığı uyuşturucu maddeyi otomobil ile Gölcük'e getirdiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla aracı durduran jandarma ekipleri, R.K.'yi gözaltına alırken, araçta yapılan aramada değeri 15 bin TL olan 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, görev yaptığı cezaevine konuldu.

Yeni silahı Jask´ı tanıttı: Kesinlikle düşman için sürpriz olacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Esad rejimine BAE’den övgü

Esad rejimine BAE’den övgü

İstanbul'da yağmur etkili oluyor: İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal

İstanbul'da yağmur etkili oluyor: İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal

Sığınmacıların yararına olan yasayı iptal ettiler!

Sığınmacıların yararına olan yasayı iptal ettiler!

Afrka'da operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

Afrka'da operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

Kan donduran olay: Evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü

Kan donduran olay: Evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü

'Batının süslü lafları bizi aldatmamalı'

'Batının süslü lafları bizi aldatmamalı'

TÜBİTAK uzun ömürlü köy yoğurdu geliştirdi

TÜBİTAK uzun ömürlü köy yoğurdu geliştirdi

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı
 

POPÜLER HABERLER

Kılıçdaroğlu ´iş istedi kolu kırıldı´ demişti... Yalanı böyle ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu ´iş istedi kolu kırıldı´ demişti... Yalanı böyle ortaya çıktı

İşte 'Kuzey Işıkları'nı izleyebileceğiniz en iyi yerler

İşte 'Kuzey Işıkları'nı izleyebileceğiniz en iyi yerler

Günlük hayatta tükettiklerimizin faydaları ve zararları

Günlük hayatta tükettiklerimizin faydaları ve zararları

Sosyal medyanın en soğuk espirileri

Sosyal medyanın en soğuk espirileri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA