İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2026 Cumartesi / 10 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4684
  • EURO
    51,2648
  • ALTIN
    6418.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İnfaz koruma memurunun şüpheli ölümü polisi harekete geçirdi
İnfaz koruma memurunun şüpheli ölümü polisi harekete geçirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan baş infaz koruma memuru Hayal Alkış, evinde vücudunda darp izleriyle ölü bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aynı kurumda çalışan erkek meslektaşı S.V. gözaltına alındı.

AA28 Mart 2026 Cumartesi 11:52
ABONE OL

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşanan olay, cezaevi personeli arasında büyük şok yarattı. Baş infaz koruma memuru olarak görev yapan Hayal Alkış'ın evinde cansız bedeni bulunurken, vücudundaki darp izleri olayın arka planına ilişkin ciddi şüpheleri gündeme getirdi. Polis ekiplerinin hızla başlattığı soruşturma kısa sürede bir gözaltıyla sonuçlandı.

HABER ALAMAYAN YAKINLARI POLİSİ ARADI

Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan Hayal Alkış'tan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise bildirdi.

Zafer Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, hareketsiz yatan ve vücudunda darp izleri bulunan Alkış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

AYNI KURUMDA GÖREV YAPAN S.V, GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Alkış'ın cenazesi, Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında ise aynı kurumda görev yapan S.V, gözaltına alındı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.