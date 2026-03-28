İnfaz koruma memurunun şüpheli ölümü polisi harekete geçirdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşanan olay, cezaevi personeli arasında büyük şok yarattı. Baş infaz koruma memuru olarak görev yapan Hayal Alkış'ın evinde cansız bedeni bulunurken, vücudundaki darp izleri olayın arka planına ilişkin ciddi şüpheleri gündeme getirdi. Polis ekiplerinin hızla başlattığı soruşturma kısa sürede bir gözaltıyla sonuçlandı.
Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan Hayal Alkış'tan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise bildirdi.
Zafer Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, hareketsiz yatan ve vücudunda darp izleri bulunan Alkış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Alkış'ın cenazesi, Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında ise aynı kurumda görev yapan S.V, gözaltına alındı.