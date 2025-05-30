AK Parti'nin 30 maddelik infaz paketi kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Star Gazetesi Yazarı Hukukçu Cüneyd Altıparmak düzenlemenin içeriğinde neler olduğunu açıkladı.

İşte düzenlemeyle ilgili tüm merak edilenler:

İSTİNAF VEYA TEMYİZ DAVA AÇILDIĞI TARİHTEKİ LİMİTE TABİ OLACAK

Dava açıldığı zamanki dava değerine göre kanun yolları belirlenecek. Dava devam ederken dava değeri tutarının düşmesi sebebiyle hak kayıpları oluyordu. Dava açıldığında temyize tabi olabilecekken yargılamanın gecikmesi sebebiyle temyiz hakkı düşüyordu mesela bu kalkacak artık.

SUÇA TEŞEBBÜSTE CEZALAR ARTIYOR...

Suça teşebbüs halinde verilecek süreli hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırılmaktadır. Ağırlaştırılmış müebbet yerine 14–21 yıl, müebbet yerine 10–18 yıl hapis cezası getiriliyor.

KASTEN YARALAMA SUÇUNUN CEZASI ARTIYOR

Kasten yaralama suçunun 1 yıldan başlayan temel cezası 1 yıl 6 aydan başlamak üzere artırılmaktadır. Basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek fiillerde ve kadına karşı işlenmesi halinde alt sınır yükseltiliyor.

YARALAMANIN NETİCESİ BÜYÜK OLURSA...

Gelişen sonuç sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarında ceza sınırları yükseltilmekte. TCK 87. Maddede belirtilen mağdurun zarar görme derecesine göre alt sınırlar 4–6 yıl, ölüm halinde 10–14 yıl veya 14–18 yıl olarak yeniden düzenlenmektedir.

TEHDİT SUÇUNUN CEZASI AĞIRLAŞIYOR, ARTIK TUTUKLANMA BİLE OLABİLİR...

Tehdit suçunun cezaları caydırıcılığın güçlendirilmesi amacıyla artırılmakta. Malvarlığına yönelik tehditlerde hapis cezasının alt sınırı bir aydan iki aya çıkarılıyor. Suçun silahla, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, birden fazla kişi tarafından birlikte, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde cezanın üst sınırı 7 yıla çıkarılmaktadır.

DÜĞÜNLERDE SIKILAN KURU SIKI TABANCAYA CEZA

Genel güvenliği kasten tehlikeye sokan fiillere yönelik cezaların artırılması öngörülmekte. Bu kapsamda kamu düzenine yönelik tehdit oluşturan eylemlerle daha etkin mücadele etmek üzere ses ve gaz fişeği atabilenler dahil (kurusıkı, havalı vb. tabanca) edilerek ayrıca toplu bulunulan yerlerde bu fiilin gerçekleştirilmesi halinde ceza ağırlaştırılacak şekilde düzenlenmiştir.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN BÜYÜK CEZA ALACAK!

Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişiye altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilecek.

YOL KESEN, TUTUKLANABİLİR

Cebir ve tehdit suçun unsuru olmaktan çıkarılarak, hukuka aykırı her türlü yol kesme, araç durdurma, kaçırma veya alıkoyma eylemleri bu madde kapsamında suç sayılacak. Cezalar şöyle olacak;

- Hukuka aykırı bir davranışla kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen, bu aracı hareket halinde iken durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak

-Suçun konusunun deniz veya demiryolu ulaşım aracı olması halinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak.

-Hukuka aykırı bir davranışla hava ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen veya bu aracı gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası alacak...

ÇOCUKLARIN İNFAZI DEĞİŞİYOR

Çocuk hükümlülerin cezalarının önce çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında infazına başlanması, ardından çocuk eğitimevlerine gönderilmeleri öngörülerek infaz sürecinde çocuklara uygun bir geçiş süreci sağlanacak. Çocuk hükümlülerin cezalarına çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanması ve iyi hâl değerlendirmesi sonucuna göre çocuk eğitimevine geçişleri sağlanacak. Buna göre kasıtlı suçlarda 3 yıl, taksirli suçlarda 5 yıl veya daha az ceza alan çocuklar doğrudan eğitimevlerinde kalabilecektir.

ONDA BİR YATMA ZORUNLU

Toplumda "yatarsız suç olarak bilenen" kavram değişiyor. Denetimli serbestlikten yararlanmak isteyen hükümlülerin, koşullu salıverilme tarihine kadar olan sürenin en az onda birini ceza infaz kurumunda geçirmesi zorunlu hale geliyor. Cezasızlık algısı ile mücadelede etkin bir dönem başlıyor.

İYİ HALE ŞARTLI TAHLİYE

İkinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlülere koşullu salıverilme imkânı tanınmaktadır. Süreli hapis cezaları için koşullu salıverilme oranı dörtte üç olarak uygulanacak. Böylece hükümlü, iyi hâl değerlendirmesinden geçerse tahliye olacak. Bu değerlendirmede; hükümlünün kurallara uyumu, yükümlülüklerini yerine getirme düzeyi, eğitim ve iyileştirme programlarına katılımı ile sosyal davranışları dikkate alınacak...

GECE VE HAFTA SONU İNFAZIN UYGULAMA ALANI GENİŞLEDİ

Hükümlünün talebi üzerine kasten işlenen suçlarda toplam bir yıl altı ay, taksirle öldürme suçu hariç olmak üzere taksirle işlenen suçlarda ise toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasını gece veya hafta sonu çekmesine karar verilebiliyordu. Şimdi geceleyin ve hafta sonu infaz sınırı kasten işlenen suçlarda 3 yıl, taksirli suçlarda 5 yıl olarak belirleniyor. Hafta sonu infazı, cezaevinin uygun görmesi halinde hafta içi de uygulanabilecek. Ayrıca, konutta infazın kapsamı genişletildi. özel infaz usulüne tabi hükümlülerin denetimli serbestlikten yararlanmasına imkân tanınıyor... Düzenleme özellikle kadınlar ve çocuklar lehine geliştirildi

İNTERNET KANUNUNDA DÜZENLEME VAR

5651 sayılı Kanunun 8. maddesinde yapılan değişiklikle, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda "içeriğin çıkarılması" kavramı yeniden tanımlandı. İçeriklerin internet ortamından çıkarılması şeklinde düzenlendi. Ayrıca, iptal kararındaki ilgili gerekçeler dikkate alınarak maddenin dördüncü, dokuzuncu ve on birinci fıkralarında da değişiklik yapılmaktadır.

KİŞİLİK HAKLARINA GÜVENCE GELİYOR...

Kişilik haklarının ihlal edilmesi halinde internet alanında boşluk vardı. AYM düzenlemeyi iptal etmişti. Şimdi yeni düzenleme geliyor. Yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi amacıyla sulh ceza hâkimliğine başvurabilecek. Sulh ceza hâkimliğince, ayrıntılı bir inceleme yapılmasına gerek olmaksızın ihlalin ilk bakışta anlaşılabildiği hâllerde yirmi dört saat içinde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verebilecek. Yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talep etmesi durumunda sulh ceza hâkimliğince, ayrıntılı bir inceleme yapılmasına gerek olmaksızın ihlalin ilk bakışta anlaşılabildiği hâllerde başvuranın adının ihlale konu internet adresleriyle ilişkilendirilmemesine karar verilir. Kararda bildirim yapılacak arama motorlarına yer verilebilecek. Bu çok önemli. Sulh ceza hâkimi, bu madde kapsamında yalnızca ihlalin gerçekleştiği yayın ile sınırlı olarak karar verebilecek.