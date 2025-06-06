AK Parti, kapsamlı bir analiz yapılması için son çıkan infaz yasasında Covid düzenlemesine yer vermedi.

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP temsilcileri bu konuda düzenleme yapılmasından vazgeçilmediğini, 1 Ekim'de Meclis'in tekrar çalışmalarına başlamasıyla birlikte konunun tekrar gündeme geleceğini söyledi.

HAZIRLIK YAPILACAK

AK Parti, Adalet Bakanlığı ile birlikte yaz ayları boyunca infaz sistemine ilişkin bir çalışma yapacak. Yapılacak çalışma sadece Covid düzenlemesi değil infaz sisteminin yeniden gözden geçirilmesi şeklinde daha kapsamlı olacak.

SİSTEM SADELEŞTİRİLECEK

Mevcut ceza infaz sisteminde adli ya da terör gibi işlenen suçlara göre infaz süreleri bulunuyor. Örneğin adli suçlarda cezalarının yarısını, örgütlü suçlarda üçte ikisini cezaevinde çeken hükümlü koşullu salıverilebiliyor.

Yapılacak çalışma kapsamında infaz süreleri bir ya da iki oran belirlenerek sadeleştirilecek. Örneğin adli suçlar için 1/2, cinsel saldırı, örgütlü suçlar gibi kamuoyunda infial yaratan suçlar için ise 3/2 denilecek.

Bir başka seçenek ise 1/2 oranının tüm ceza tipleri için uygulanması. Bu oranlar çalışma sonrasında netleşecek.

KRİTERLER BELİRLENECEK

Sabah'ın haberine göre, Süreler sadeleştirilirken koşullu salıvermenin kriterleri de buna göre yeniden ele alınacak. Çıktığında cezaevine tekrar geri dönecek, rehabilite olmamış hükümlünün dışarı çıkmasına izin verilmeyecek. Bu kapsamda gözlem kurulları da yeniden düzenlenecek.

Ceza İnfaz Kanununa göre infaz süreleri şöyle:

"Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar yirmidört yılını, süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının yarısını, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocuklara yönelik suçlar, uyuşturucu, devlet sırları, casusluk suçlarında 3/2, örgütlü suçlar, Terörle Mücadele Yasası kapsamındaki suçlarda 3/2, birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuzaltı yılını cezaevinde geçirenler koşullu salıvermeden yararlanabiliyor."