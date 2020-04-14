14 Nisan 2020 Salı 12:09 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 12:09

Af yasasından son dakika gelişmesi yaşandı. Ak Parti ve MHP'nin hazırladığı ceza infaz düzenlemesi teklifi TBMM'de kabul edildi. Peki İnfaz af yasası resmi gazetede yayımlandı mı? AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bu gelişmenin ardından hükümlülerin 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayılacağı açıklandı. İnfaz yasasının resmi gazetede yayımlanıp yayımlanmadığı merak ediliyor. İşte infaz af yasasından yaşanan son gelişmeler...

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya oldukça hızlı bir şekilde yayılım gösteren koronavirüs salgını için tedbirler alınmaya devam ediyor. Gündemde bulunan ve çokça merak edilen ceza infaz yasası (af yasası) düzenlemesine ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Bu gelişme sonrasında arama motorlarında Ceza infaz yasası düzenlemesi kabul edildi mi? İnfaz yasası resmi gazetede yayımlandı mı? şeklinde sorularla araştırmalar yapıyor. İşte ceza infaz yasası düzenlemesi son durumu…

CEZA İNFAZ YASASI DÜZENLEMESİ KABUL EDİLDİ Mİ?

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Af yasası maddeleri, dün akşam TBMM'den geçen ceza infaz düzenlemesi sonrasında gündemde yer almaya başladı. Toplamda 70 madde olarak görüşmelerin gerçekleştiği af yasası AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi. 90 bin kişinin tahliye edilebileceği yasa sayesinde denetimli serbestlik bir kereye mahsus 3 yıla çıkarılacak. Ceza infaz düzenlemesi bunun dışında koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hükümlülerin 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılmasına imkan tanıyacak. Af yasası maddeleri içerinde yer alan sınırlamalara göre terör, cinayet, uyuşturucu ve cinsel suçlar kapsam dışı kalacak. İşte, ceza infaz düzenlemesi içerisinde yer alan ve 70 madde olarak görüşülen af yasası maddeleri içerisinde yer alan bazı detaylar

İNFAZ DÜZENLEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Terör, cinayet, uyuşturucu ve cinsel suçlar kapsam dışı bırakıldı.

Kabul edilen yasa ile; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek.

Yasalaşan Ceza İnfaz düzenlemesiyle 90 bin kişiye tahliye yolu açıldı. Denetimli serbestlik bir kereye mahsus 3 yıla çıkarılacak.

O SUÇLAR KAPSAM DIŞI

Ceza İnfaz düzenlemesi TBMM'de kabul edildi. Kabul edilen yasa ile; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek. Yasalaşan Ceza İnfaz düzenlemesiyle 90 bin kişiye tahliye yolu açıldı. Denetimli serbestlik bir kereye mahsus 3 yıla çıkarılacak. Terör, cinayet, uyuşturucu ve cinsel suçlar kapsam dışı bırakıldı

RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yasalaşan infaz düzenlemesinin Resmi Gazete'de ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

İŞTE DÜZENLEMENİN TÜM MADDELERİ

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı düzenlemeye göre, infaz hakimliğinin mevcut görevleri arasına Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gereken tüm kararları vermek ve işleri yapmak görevleri de eklenecek.

ÖRGÜT KURAN VE YÖNETENLERİN CEZALARI ARTACAK

Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenlerin örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde, 2 yıldan 6 yıla kadar aldıkları hapis cezası 4 yıldan 8 yıla çıkarıldı. Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlara verilen 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ise 2 yıldan 4 yıla kadar çıkarıldı.

Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 500 gün adli para cezası ile cezalandırılacak. Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılacak.

HAMİLELERİN TUTUKLANMASI YERİNE ADLİ KONTROL

Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremediği tespit edilen şüpheli ile gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadın şüphelinin, tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilecek.

Hakkında mahkumiyet hükmü verilmiş ve bu hükümle ilgili olarak istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle hükmü veren ilk derece mahkemesi de adli kontrol kararı ve tutuklama kararı verebilecek.

MÜKERRER SUÇ İŞLEYENLERE KOŞULLU SALIVERME ŞARTI

Tekerrür halinde işlenen suçtan dolayı mahkum olanlarla ilgili olarak düzenlemede, birden fazla süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla 32 yılın ceza infaz kurumunda iyi halli geçirilmesi durumunda koşullu salıverilmeden yararlanılabilecek.

Düzenlemeye göre süreli hapis cezası durumunda "dörtte üçünün" iyi halli geçirilmesi durumunda koşullu salıverilme oranı da "üçte ikisinin" iyi halli geçirilmesi şeklinde yeniden belirleniyor. Ancak, koşullu salıverilme oranı üçte ikiden fazla olanlar bakımından tabi oldukları koşullu salıverilme oranı uygulanacak.

KADIN, ÇOCUK VE YAŞLILARA EV HAPSİ DÜZENLEMESİ

Doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçen ve toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan ya da adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlü kadınların cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilecek. Konutta infaza karar verdikten sonra çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa infaz hakimi konutta infaz uygulamasına ilişkin kararını kaldıracak.

Kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları toplam bir yıl, 70 yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları toplam iki yıl, 75 yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları toplam dört yıl, veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

Özel infaz usulüne göre geçirilen süre, infaz aşamasında mahsup edilecek. Bu hükümler, terör suçları ile örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçlarından ya da örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahkum olanlar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar, adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler, koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilenler hakkında uygulanamayacak.

DENETİMDE SERBESTLİKTE 3 YIL DÜZENLEMESİ

Denetimli serbestlikten yararlanma süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılıyor. 30 Mart 2020'ye kadar işlenen suçlar bakımından kasten öldürme; üst soya, alt soya, eşe veya kardeşe, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve sonucu nedeniyle ağırlaşmış yaralama, işkence, eziyet suçu ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar kapsam dışında bırakılıyor.

Söz konusu tarihe kadar işlenen suçlardan, istisna sayılan suçlar hariç, 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için bu süre, 2 yıldan 4 yıla yükseltiliyor.

Maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitirmiş hükümlülerin, koşullu salıverilmeleri için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken sürelerde azami süre sınırına bakılmaksızın denetimli serbestlik uygulanacak. "İyi halli" olmak koşuluyla kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler hakkında da bu süreler geçerli olacak.

30 Mart 2020'ye kadar işlenen suçlar bakımından tabi olduğu infaz rejimine göre belirlenen koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında, hükümlünün 15 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği 1 gün; 3 gün olarak, 18 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği 1 gün ise 2 gün olarak dikkate alınacak.

SALGIN NEDENİYLE, 31 MAYIS'A KADAR İZİNLİ SAYILACAKLAR

Denetimli serbestlik için iyi halin saptanmasına yönelik değişiklikler, 1 Ocak 2021'de uygulanmaya başlayacak. Hükümlünün denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurma süresi, Kovid-19 nedeniyle 5 gün yerine, 1 Ocak 2021 tarihine kadar 25 gün olarak uygulanacak. Teklifin ilk halinde "1 Eylül 2020" olan tarih, Genel Kurul’da verilen önergeyle 1 Ocak 2021 olarak değiştirildi.

Ayrıca Kovid-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve diğer denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak.

Salgının devam etmesi halinde ise bu süre Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 3 kez uzatılabilecek.

Türk Ceza Kanunda yer verilen devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı işlenen suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar hariç olmak üzere, toplam hapis cezası 10 yıldan az olanlar 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla olanlar ise 3 ayını kapalı ceza infaz kurumunda geçirmiş olan iyi halli hükümlülerden ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarına, 1 yıl veya daha az süre kalanlar, talepleri halinde açık ceza infaz kurumlarına gönderilebilecek.