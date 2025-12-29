İnfazda yeni dönem başladı: Af değil, infaz hızlandırması

Yürürlüğe giren 11. Yargı Paketi ve covid düzenlemesinin infaz sisteminde fiili bir model değişikliğine işaret ettiği, bir aftan ziyade infaz hızlandırması olduğu belirtirdi.

Uzun süredir beklenen ve cezaevlerindeki hükümlüler ile aileleri tarafından yakından takip edilen covid düzenlemesi, 11. Yargı Paketi kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme,tahliyelerin başlamasına yol açarken, infaz hukukunda önemli değişiklikleri de beraberinde getirdi.

Denizli Barosu'ndan Avukat Batuhan Besalet Karan, yeni düzenlemeyi kalem kalem analiz ederek, merak edilen sorulara yanıt verdi. Av. Karan, "Covid düzenlemesiyle getirilen temel yaklaşım, doğrudan bir af değil; kapalı–açık–denetimli serbestlik geçişlerini öne çeken bir infaz hızlandırmasıdır. Yasama pandemi sonrası cezaevlerindeki yoğunluk, infaz sistemindeki tıkanmalar ve fiili eşitsizlikleri dikkate alarak, 31 Temmuz 2023 öncesi işlenen suçlar için 3 yıllık erken geçiş modelini benimsedi. 31 Temmuz 2023 tarihi, covid sürecinde yapılan önceki infaz düzenlemeleriyle de bağlantılı olarak, bu tarihten sonra işlenen suçları yeni infaz politikasının dışında tutarak, 'beklentiyle suç işlenmesi' eleştirilerini bertaraf etmeyi hedeflemiştir. Ancak bu sınır, ilerleyen süreçte eşitlik ilkesine aykırılık iddialarının merkezinde yer alabilecektir" dedi.

11. YARGI PAKETİ İNFAZLA SINIRLI DEĞİL

Av. Karan, 11. Yargı Paketinin yalnızca covid düzenlemesiyle sınırlı olmadığını, icra hukuku, avukatlık disiplin hükümleri, bilişim suçları ve hakaret suçu gibi alanlarda da önemli değişiklikler getirdiğini vurguladı. Düzenlemenin binlerce hükümlü ve ailesini doğrudan ilgilendirdiğini hatırlatan Karan, "İnfaz hesaplamalarının hatalı yapılması halinde geri dönülmesi zor hak kayıpları yaşanabilir. Bu nedenle, düzenlemeden yararlanma ihtimali bulunan dosyaların hukuki destek alınarak ve bireysel olarak değerlendirilmesi büyük önem taşıyor" uyarısında bulundu.