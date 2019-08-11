29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

'İnfazdan korkan teröristler güvenlik güçlerine sığınıyor'

Van'da ikna çalışmaları sonucu teslim olan PKK'lı kadın terörist, infaz edilmekten korkan teröristlerin terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine sığındığını anlattı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Valilikten yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü PKK mensuplarının ikna edilerek güvenlik güçlerine teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kadın teröristin Şırnak-Silopi Hudut Kapısı'ndan teslim olduğu belirtildi.

Teröristin ilk ifadesinde, son zamanlarda güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlar sonucu terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lider kadrolar başta olmak üzere ağır kayıplar verdiğini söylediği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK terör örgütünün, kendi başarısızlıklarının faturasını sözde alt kadrolara yüklediğini, örgüt içi işkencelere ve infazlara başladığını, infaz edilen teröristlerle aynı akıbeti yaşamaktan korkan teröristlerin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine sığındığını, bu durumun duyulmasının örgütte çözülmeleri ve güvenlik güçlerine teslim olmaları hızlandırdığını, 18 yaşından küçük çocukların çeşitli vaatlerle kandırılarak örgüte kazandırıldığını, daha sonra uyuşturucuya alıştırıldığını, taciz edildiklerini, sonra da eylemlerde ön saflarda kullanılarak ölüme itildiğini, teslim olduktan sonra devletten hiç beklemedikleri iyi muamele gördüklerini, sürecin her aşamasında güvenlik güçlerinin yanlarında olduğunu, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını, teslim olmak isteyen teröristlerin vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156 numaralarını aramalarının kendileri için tek kurtuluş olacağını ifade etmiştir."

Açıklamada, kandırılarak ya da kaçırılarak terör örgütünün tuzağına düşen gençlerin kurtarılmasına yönelik çalışmaların, halkın desteğiyle kararlılıkla yürütüleceği vurgulandı.

Başkan Erdoğan´dan Kurban Bayramı mesajında ´Fırat´ın doğusu´ vurgusu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Akdeniz sallandı

Akdeniz sallandı

Şirinevler'de korkutan anlar: Metrobüsün altında kaldı

Şirinevler'de korkutan anlar: Metrobüsün altında kaldı

'Bayram' ediyorlar: Doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı

'Bayram' ediyorlar: Doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı

Terim'den olay açıklama: Galatasaray beni istemezse, imza atarım

Terim'den olay açıklama: Galatasaray beni istemezse, imza atarım

Netanyahu’nun oğlundan Müslüman düşmanı Wilders'in İslamofobik paylaşıma destek

Netanyahu’nun oğlundan Müslüman düşmanı Wilders'in İslamofobik paylaşıma destek

İcradan ev alan genç kadın canından olmuştu... Gözyaşları sel oldu

İcradan ev alan genç kadın canından olmuştu... Gözyaşları sel oldu

Koyları tek tek dolaşıp uyardılar!

Koyları tek tek dolaşıp uyardılar!

İslam dünyasında Kurban Bayramı sevinci

İslam dünyasında Kurban Bayramı sevinci
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan askerlerimize bu sözlerle seslendi

Başkan Erdoğan askerlerimize bu sözlerle seslendi

Ülkeler bir şekle benzeseydi neye benzerdi?

Ülkeler bir şekle benzeseydi neye benzerdi?

Prim eksiği olana SGK'dan toplu para

Prim eksiği olana SGK'dan toplu para

Kutsal topraklarda hac coşkusu

Kutsal topraklarda hac coşkusu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA