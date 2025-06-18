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Güncel

İnfial uyandıran görüntüler üzerine harekete geçildi... Bakan Yerlikaya: Denetimler kararlılıkla sürecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yer alan eğlence mekanı görüntülerine sert tepki göstererek denetim ve kontrollerin hız kesmeden süreceğini ve yarın Muğla'da “alınması gereken önlem ve denetimlerle ilgili” bir toplantı yapılacağını açıkladı.

HABER MERKEZİ18 Haziran 2025 Çarşamba 17:13 - Güncelleme:
İnfial uyandıran görüntüler üzerine harekete geçildi... Bakan Yerlikaya: Denetimler kararlılıkla sürecek
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Sosyal medyada paylaşılan ve infial uyandıran eğlence mekanı görüntüleri üzerine harekete geçildi.

İçişleri Bakanlığı, Muğla'da valilerin ve güvenlik birimlerinin katılımıyla "alınması gereken önlem ve denetimlerle ilgili" bir toplantı yapılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından söz konusu gelişmeler üzerine açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

2024 yılında 62 milyonu aşkın turisti ağırladık. Turizm sektörümüz ülkemizin parlayan yıldızıdır.

Ancak son günlerde; sosyal medyada bazı işletmelerde milletimizde infial uyandıran görüntüler yer almaktadır.

Bu görüntüler asla kabul edilemez!

Bu konuyla ilgili Bakan Yardımcımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı görevlendirdim.

Biz bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz.

Bu amaçla yarın Muğla'da, Bakan Yardımcımız koordinasyonunda, Valilerimizin ve güvenlik birimlerimizin katılımıyla, "alınması gereken önlem ve denetimlerle ilgili" bir toplantı yapılacaktır.

Emniyetimiz, Jandarmamız karada; Sahil Güvenlik Komutanlığımız denizde denetimlerini aralıksız ve kararlılıkla sürdürecektir.

Yapılan denetim ve sonuçları şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacaktır.

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