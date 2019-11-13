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İngiliz ajan Le Mesurier'in evinden harita ve kroki çıktı

Beyoğlu Karaköy´deki ofisinin bulunduğu sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbaratı ajanının ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Evinden harita ve krokiler çıktığı öne sürülen eski istihbarat subayının ölümündeki soruşturmaya cinayet büronun yanı sıra Terör ve İstihbarat Şube Müdürlükleri de dahil oldu.

  • DHA
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Beyoğlu Karaköy´deki ofisinin bulunduğu sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbaratı MI6 ajanı James Gustag Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.
 
KAN SONUCUNA GÖRE OTOPSİ RAPORU HAZIRLANACAK
 
James Gustag Edward Le Mesurier'in cesedinden kan örneği alındığı, kanda yapılacak laboratuvar incelemesinin tamamlanmasıyla da kesin ölüm nedeninin belirleneceği bildirildi. Kanda Le Mesurier'in ölmeden önce hap ya da uyuşturucu alıp almadığı da araştırılacak. Yapılacak incelemenin önümüzdeki hafta tamamlanması beklendiği, gelen inceleme sonunda da kesin ölüm nedeninin yer alacağı otopsi raporunun hazırlanacağı kaydedildi.
 
EVDE HARİTA VE KROKİLER BULUNDU
 
Olayın ardından polis ekiplerinin, Le Mesurier'in 1 yıllık eşi ile yaşadığı evde yaptığı araştırmada harita ve krokiler bulunduğu iddia edildi. Harita ve krokilerin nereye ait olduğu ise araştırılırken, soruşturmaya  İstanbul Cinayet Büro Amirliği'nin yanı sıra Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri de dahil oldu.

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