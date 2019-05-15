24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0245
  • 6,7535
  • 250.301
  • 87.454
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İngiliz Bakan'ın 'şaibeli bölge' sözü Rumları çileden çıkardı

İngiltere'nin Avrupa Bakanı Sir Alan Duncan´ın Rumların Doğu Akdeniz'de tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ile ilgili, 'egemenliği şaibeli bölge' demesi Rum yönetimini çileden çıkardı.

  • 65
  • 11
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rum medyasına göre; Dunca'nın açıklamalarından 'büyük rahatsızlık duyan' Anastasiadis, "Sir Duncan eskiden de kabul edilemezdi, şimdi de öyle. Bu konuda İngiltere Başbakanı Theresa May nezdinde girişimde bulunacağım" dedi.
 
Tartışma Londra'da Avam kamarasında Rum kökenli İngiliz İşçi Partili Milletvekili Pambos Haralambus'un, İngiltere Dışişleri Bakanlığı´nın Türkiye´nin Doğu Akdeniz´de petrol ve doğalgaz sondajına başlama kararını kınamasını istemesiyle başladı. Haralambus, Türkiye'nin Fatih gemisinin de geri çekilmesi gerektiğini iddia etti.
 
Doğu Akdeniz'de çatışma riski olduğunu öne süren Haralambus'a, İngiltere'nin Avrupa Bakanı Sir Alan Duncan cevap verdi. Sir Duncan, "Türkiye'nin Londra Büyükelçisi ile bir araya gelerek, çok yapıcı bir görüşme yaptım. Birleşik Krallığın tutumu, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca; egemenliği şaibeli olan herhangi bir yerde sondaj yapılmaması gerektiği şeklindedir" dedi.

''Yerli ve milli hibrit roket motorlarını geliştiriyoruz''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çin’den Türkiye açıklaması

Çin’den Türkiye açıklaması

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

HDP’nin bayrak düşmanlığı sürüyor

HDP’nin bayrak düşmanlığı sürüyor

ABD-İran gerilimi... Ürküten senaryo

ABD-İran gerilimi... Ürküten senaryo

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!
 

POPÜLER HABERLER

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sahil güvenlikten nefes kesen tatbikat

Sahil güvenlikten nefes kesen tatbikat

Dünyanın dört bir yanından şahane bulut manzaraları

Dünyanın dört bir yanından şahane bulut manzaraları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA