İngiliz Bakan'ın 'şaibeli bölge' sözü Rumları çileden çıkardı

Rum medyasına göre; Dunca'nın açıklamalarından 'büyük rahatsızlık duyan' Anastasiadis, "Sir Duncan eskiden de kabul edilemezdi, şimdi de öyle. Bu konuda İngiltere Başbakanı Theresa May nezdinde girişimde bulunacağım" dedi.

Tartışma Londra'da Avam kamarasında Rum kökenli İngiliz İşçi Partili Milletvekili Pambos Haralambus'un, İngiltere Dışişleri Bakanlığı´nın Türkiye´nin Doğu Akdeniz´de petrol ve doğalgaz sondajına başlama kararını kınamasını istemesiyle başladı. Haralambus, Türkiye'nin Fatih gemisinin de geri çekilmesi gerektiğini iddia etti.

Doğu Akdeniz'de çatışma riski olduğunu öne süren Haralambus'a, İngiltere'nin Avrupa Bakanı Sir Alan Duncan cevap verdi. Sir Duncan, "Türkiye'nin Londra Büyükelçisi ile bir araya gelerek, çok yapıcı bir görüşme yaptım. Birleşik Krallığın tutumu, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca; egemenliği şaibeli olan herhangi bir yerde sondaj yapılmaması gerektiği şeklindedir" dedi.