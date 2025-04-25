İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2025 Cuma / 27 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,424
  • EURO
    43,7569
  • ALTIN
    4052.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İngiliz boksör İstanbul'da dehşet saçtı yakalandı: Taksi şoförünü öldüresiye dövmüştü
Güncel

İngiliz boksör İstanbul'da dehşet saçtı yakalandı: Taksi şoförünü öldüresiye dövmüştü

İstanbul'da İngiltere uyruklu bir boksörün saldırısına uğrayan taksi şoförü Kadir Biçer ağır yaralandı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA25 Nisan 2025 Cuma 17:30 - Güncelleme:
İngiliz boksör İstanbul'da dehşet saçtı yakalandı: Taksi şoförünü öldüresiye dövmüştü
ABONE OL

Taksi şoförü Kadir Biçer (56), İstanbul Havalimanı'ndan İngiliz yolcuyu alarak Beyoğlu'na bırakmak için yola çıktı. Bir süre sonra bir taksi şoförü, Biçer'i yerde darbedilmiş ve baygın halde buldu.

Arkadaşının yardımıyla hastaneye kaldırılan Biçer'in ağır yaralandığı öğrenildi.

Olay hakkında çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde boksör olduğunu söylediği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

"SURATI DAĞILMIŞ VAZİYETTE"

Kadir Biçer'in ağabeyi Hüseyin Biçer, AA muhabirine, kardeşinin durumunun ağır olduğunu ve sert darbeler aldığını söyledi.

Biçer, "İstanbul Havalimanı'nın taksisi. Orada sorunlu bir yolcu, İngiliz bir boksör olduğu söyleniyor. Taşkınlık yapıyor, oradaki taksiciler sorunlu olduğu için almak istemiyor. Kardeşim de 'Alayım Taksim'e bırakayım, oradan da eve geçerim.' diyor. İki araç olarak çıkıyorlar. Önündeki araç, Kadir'i arkada göremeyince merak ediyor. Geri dönüp baktığında yerde baygın halde buluyor. Kardeşimin durumu iyi değil, suratındaki tüm kemikler kırılmış. Pek iç açıcı değil, zaten yüz şekli tamamen değişmiş, suratı dağılmış vaziyette." dedi.

  • taksi
  • darp
  • ingiliz
  • boksör
  • eyüpsultan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.