İngiliz Büyükelçi Morris: Ankara-İzmir hızlı tren hattı Türkiye ile ortaklığımızın kanıtı

Ankara Sheraton Otel'deki foruma, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Aziz Aksu, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Birleşik Krallık Başbakan Özel Ticaret Temsilcisi Lord John Hutton, Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve sektör temsilcileri katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Aksu, "Demir yollarında bakanlığımızın başlattığı reform hareketiyle bugün yüzde 4 olan demir yolu taşımacılık oranının 2029 yılında yüzde 11'e, 2053'te yüzde 22'ye yükselmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yurt dışı demir yolu yük taşımacılığını da 10 kat arttırmayı hedeflediklerini anlatan Aksu, altyapıyı geliştiren yatırımların bölgede önemli hareketliliğe vesile olduğunu söyledi.

Kalkınma Yolu Projesi'ne de değinen Aksu, "Kalkınma yolu olarak adlandırılan proje ile Güney Asya'yı Basra Körfezi'ni, Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacağız." dedi.

Büyükelçi Morris, İzmir-Aydın arasında bir İngiliz şirketi tarafından inşa edilen ilk demir yolu hattının, iki ulus arasındaki dostluğun kalıcı olmasında çok önemli rol oynadığını belirterek, bugün demir yollarında ortaklığın devam ettiğini söyledi. Ankara-İzmir arasındaki hızlı tren hattının yapımına destek verdiklerini anımsatan Morris, söz konusu projenin daha yeşil ve sürdürülebilir gelecek için yapılan ortaklığın kanıtı olduğunu vurguladı.

Lord Hutton da iki ülke arasındaki öncelikli sektörlerden birisinin demir yolları olduğuna işaret ederek, sadece ekonomik nedenlerle değil aynı zamanda iklim değişikliği açısından da sektörün önemine dikkati çekti.

Hızlı trenlerin çalışacağı demir yolu hatlarının, Türkiye'nin 2053 sıfır emisyon hedefinin yansıması olduğunu kaydeden Hutton, Türkiye'nin ulaştırma sektörünün büyüme potansiyeline vurgu yaptı.