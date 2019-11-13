24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7806
  • 6,3675
  • 270.907
  • 103972
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İngiliz istihbaratçının ölümüyle ilgili 'çiçek' detayı!

Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in evinin önüne gelen çalışma arkadaşı Le Mesurier'in ailesi adına ofisin kapısına gül yapraklarıyla birlikte çiçek bıraktı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin bulunduğu Ali Paşa Medresesi Sokağına saat 19.00 sıralarında gelen ve Le Mesurier'in çalışma arkadaşı olduğunu belirten bir kişi, eski Mesurier'in ofisinin kapısına gül yaprakları dökerek, çiçek bıraktı. Çiçeğin üzerinde 'Hayatta yaptıkların için teşekkürler, özleneceksin' notunun yer aldığı görüldü. Çiçeği bırakan kişi,  çiçeği aynı zamanda hayatını kaybeden Le Mesurier'in ailesine adına bıraktığını ifade etti.  

Suudi Arabistan´da tiyatroculara saldırı: 3 yaralı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tel Aviv'de Gazze protestosu! 'İsrail kimseye barış getirmez'

Tel Aviv'de Gazze protestosu! 'İsrail kimseye barış getirmez'

Başkan Erdoğan ABD'de!

Başkan Erdoğan ABD'de!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

İstanbul için korkutan uyarı: 15 gündür devam ediyor

İstanbul için korkutan uyarı: 15 gündür devam ediyor

Protestolar şiddetlendi... Banka ve okullar kapandı

Protestolar şiddetlendi... Banka ve okullar kapandı

Maç izlemeye gitti... Dev turist karakola sığındı

Maç izlemeye gitti... Dev turist karakola sığındı

Sivillere saldırdılar! Aralarında çocuklarda var

Sivillere saldırdılar! Aralarında çocuklarda var

Tarlasını sürerken 'tarih'e takıldı! Bizans dönemine ait...

Tarlasını sürerken 'tarih'e takıldı! Bizans dönemine ait...
 

POPÜLER HABERLER

Suudi Arabistan´da tiyatroculara saldırı: 3 yaralı

Suudi Arabistan´da tiyatroculara saldırı: 3 yaralı

Sevgilisini vahşice öldürmüştü: Canavar kafeste!

Sevgilisini vahşice öldürmüştü: Canavar kafeste!

Dünyada ilk olacak! 7'den 70'e herkes faydalanacak

Dünyada ilk olacak! 7'den 70'e herkes faydalanacak

Dünyanın en pahalı yedekleri

Dünyanın en pahalı yedekleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA