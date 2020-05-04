star.com.tr 04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:19 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 18:24

İngiliz The Times gazetesi "Xi'nin 'İpek Demiryolu' Avrupa'ya teslim süresini yarıya indirdi" başlıklı bir haber yayınladı.

Habere göre, Çin ile Türkiye arasındaki doğrudan demiryolu hattı sayesinde, Çin'den kalkan trenlerin Avrupa'ya daha kısa sürede ulaşacağı belirtildi.

Çin’in Bir Kuşak, Bir Yol projesi için önemli bir bağlantı noktasını teşkil eden Demir İpek Yolu hattı ile Çin’in Xi’an şehri ile Türkiye’nin İzmit kenti arasındaki 6.400 kilometrelik yolu trenler artık 12 günde alıyorlar.

Her salı Xi'an şehrinden kalkan trenlerle Çin malları Avrupa’ya artık 18 günde ulaştırılacak. Daha önce deniz üzerinde yapılan bu teslimatlar yaklaşık 1 ay alıyordu.

Petrol ve doğal gaz boru hatlarının yanı sıra ticaret rotaları için de kilit önemde bir role sahip olmaya çalışan Türkiye, Kars-Gürcistan-Azerbaycan bağlantısıyla söz konusu demiryolu hattının bir diğer parçasının da üzerinde bulunuyor.