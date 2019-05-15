İngiliz Tümgeneral Ghika ABD'nin İsrail kaynaklı istihbaratını yalanladı

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun komutan yardımcısı Tümgeneral Chris Ghika video konferans yöntemi ile ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlanarak Irak ve Suriye'deki operasyonlara yönelik soruları yanıtladı.

ABD'Yİ YALANLAYAN AÇIKLAMA

ABD yönetiminin son haftalarda İran'ın Suriye ve Irak'ta ABD'ye ait hedeflere saldırı hazırlığı yaptığı iddialarına ilişkin soruları da yanıtlayan Tümgeneral Ghika'nın, İran destekli Şii milislerin durumunda herhangi bir değişiklik görmediklerini ifade etmesi dikkati çekti.

Irak ve Suriye’deki Amerikan askerlerine yönelik artan bir İran tehdidinin söz konusu olup olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Ghika, "Irak ve Suriye’de İran destekli güçlerin artan bir tehdidi söz konusu değil. Onların varlıklarından haberdarız ve onlarla birlikte birçok grubu da izliyoruz çünkü içinde bulunduğumuz ortam bu." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede söz konusu olan tehditlere yönelik güvenlik tedbirlerini sürekli güncellediklerini belirten Ghika, ABD yönetiminin İran tehdidine yönelik açıklamaları ile ters düştüğü hatırlatılınca, bölgedeki aktörlerin teşkil ettiği tehditlerin zaman zaman değişiklik gösterdiğini ifade ederek Washington ile Koalisyon arasındaki görüş farklılığını gizlemeye çalıştı.

"BAĞDAT'A GELİN ANLATALIM"

Gazetecilerin bu görüş ayrılığını vurgulayan sorular yöneltmesi üzerine ise Ghika, "Bağdat'a gelin size tehdit seviyesinin ne olduğunu anlatalım." diyerek tepki gösterdi.

İSTİHBARAT İSRAİL'DEN

Amerikan medyasında yer alan bazı haberlerde, İsrail istihbaratının ABD'ye İran'ın bölgedeki ABD askerlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu bilgisini ulaştırması üzerine Washington'un söz konusu kararı aldığı iddia ediliyor.

İsrail istihbaratının iki hafta önce Beyaz Saray'da bir toplantı sırasında İran'ın muhtemel birkaç planını Amerikan yönetimine aktardığı belirtilirken, İran'ın, Irak, Suriye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere bölgede ABD'ye ait hedeflere saldırabileceği bilgisinin verildiği öne sürülmüştü.