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Güncel

İngiliz turist sahte parayla yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahte parayla yakalanan İngiliz turist, gözaltına alındı. David T'nin ifadesinde, İskoçya'da 800 sterlin karşılığında sahte sterlin aldığını söylediği öğrenildi.

AA30 Eylül 2020 Çarşamba 13:25 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 13:25
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Caddesi'nde bir taksiye sahte sterlin verildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Alınan eşkal doğrultusunda ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen İngiltere uyruklu David T, Siteler Mahallesi'ndeki konakladığı 5 yıldızlı bir otelde yakalandı.

Şüphelinin odasındaki bir tablonun arkasında 177 adet sahte sterlin ve 5 gram esrar ele geçirildi.

David T'nin ifadesinde, İskoçya'da 800 sterlin karşılığında sahte sterlin aldığını söylediği öğrenildi.

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