İngiliz turistin ölümüne ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama: İddialar dezenformasyon içeriyor

Olay, 27 Temmuz saat 14.55 sıralarında Alanya'nın Kleopatra Plajı açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte tekne turuna katılan Peter Colville (60)yüzme molasında denize girdi. Bir süre yüzen ve başında şnorkel bulunan turist bir anda suyun üzerinde hareketsiz halde kaldı. Şnorkel ile suyun altını izlediğini düşünen birlikte yüzdüğü onlarca turist durumu fark etmedi. Yaklaşık 1 dakika sonra bir turistin dikkatini çeken durum turistin bilincini kaybettiği anlaşıldı. Gemi personeli hemen denize atlayıp İngiliz turist diğer turistlerin yardımıyla gemiye çıkartıldı. Peteer Colville'ye olay yerinde ilk müdahale yapıldı ancak hayatını kaybettiği belirlendi. Gemi yönetimi tarafından sahil güvenliğe bilgi verilmesinin ardından cenaze tekneden alındı.

Yaşanan olaydan sonra bazı basın organlarında çıkan asılsız haberlere karşı değerlendirmelerde bulunan gemi sahibi Hasan Çavuşoğlu, '27 Temmuz günü üçüncü yüzme molamızda yüzme molası esnasında müşterimiz yüzerken anlık kalp krizi geçirdi. Ailesiyle birlikte yüzerken sadece kafasında dalış gözlüğü olduğundan dolayı o anda suyun dibine bakılıyor diye biz sonradan fark ettik daha sonra müdahale ettik. Denizden tekneye çıkardık. Ama şahıs ölmüştü yapılacak bir şey yoktu eğer ölmemiş olsa yaralı olsa biz hemen karaya çıkaracaktık. Sahil Güvenlik Komutanımıza ve savcımıza durumu bildirdik. Kendileri en kısa sürede 14 dakikada olay yerine geldiler. Olaydan sonra diğer misafirler yukarıya gemiye alındı. Biz ailesiyle birlikte cenazenin başında bekledik. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık personeli ile birlikte cenazemizi aktardık. Biz de ailesini kendi imkanlarımızla karaya aktardık ondan sonra gemimiz turuna devam etti' dedi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Alanya'da yaşanan olayla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, 'Bazı uluslararası basın organları ve sosyal medya hesaplarında, "İngiliz bir turistin Alanya'da bir tur teknesinde hayatını kaybettiği, mürettebatın müdahalede bulunmadığı ve cenazenin saatlerce teknede bekletildiği" yönünde ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamakta ve dezenformasyon içermektedir. 27 Temmuz 2025 tarihinde Alanya açıklarında bir gezi teknesinde rahatsızlanan İngiliz turiste, teknede görevli personel ile doktor olan bir turist tarafından derhal müdahale edilmiş, tele sağlık sistemi üzerinden 112 Acil ekiplerine bilgi verilmiştir. Ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait yüzer unsur aracılığıyla tıbbi tahliye gerçekleştirilmiş, söz konusu turist en yakın liman olan Alanya Yeni Marina'da hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Bu süreç, resmi kayıtlar ve görüntülerle sabittir. Ülkemizin turizm imajını zedelemeye ve kamu kurumlarına yönelik güvensizlik oluşturmaya dönük iddiaların aksine, olay sırasında tüm birimler eşgüdüm içinde görevlerini yerine getirmiştir. Olayın tüm safahatı hukuki süreç içinde incelenmekte olup, bu aşamada yalnızca resmî makamların açıklamalarının dikkate alınması önem arz etmektedir' ifadelerine yer verdi.