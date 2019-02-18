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İngilizler, İstanbul Havalimanı'nda incelemelerde bulundu

Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi, Türk Hava Yolları´nın (THY) İstanbul Havalimanı´ndan gerçekleştirdiği Londra Gatwick seferi için yapılan yer hizmeti operasyonunu yerinde inceledi.

  • DHA
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İngiliz Sivil Havacılık Otoritesi yetkilileri, sabah saatlerinde kalabalık bir heyetle İstanbul Havalimanı´na geldi. Heyet ilk önce terminal binasında incelemelerde bulunurken daha THY´nin Londra Gatwick seferi öncesi check-in kontuarları, özel bir şirket tarafından yapılan özel güvenlik kontrolleri, pasaport kontrol noktaları ve yolcu salonlarını da yerinde inceleme fırsatı buldu. Daha sonra aprona geçen heyet incelemelerini, park pozisyonunda bulunan Londra Gatwick seferi yapacak THY uçağında sürdürdü.

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