24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.42
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İngilizlerden çirkin algı operasyonu... Başkan Erdoğan ve harekatı hedef aldılar

Türkiye’nin sınırlarında kurulan terör koridorunu engellemek amacıyla gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı İngilizleri kudurttu. İngiltere merkezli Morning Star ve Daily Mail gazeteleri, skandal haberlere imza attı. Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan’ı hedef alan gazeteler terör örgütü PKK/YPG’ye karşı gerçekleştirilen operasyonu çarpıtarak Türkiye’nin kimyasal silah kullandığını ve hedefin Kürtler olduğu yalanını manşete taşıdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı, ABD ile yapılan anlaşma sonrası terör örgütünün güvenli bölgeden çekilmesi şartıyla 120 saat durduruldu.
 
Türkiye'nin kendi kararlarını uygulayabilen bir devlet olarak, hudutlarının güvenliğini sağlamak adına, sınırlarında kurulan terör koridorunu engellemek amacıyla gerçekleştirdiği harekat İngiltereyi adeta kudurttu. İngiltere merkezli Morning Star ve Daily Mail gazeteleri, skandal haberlere imza atarak kara propaganda yapmaya başladı. Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan gazeteler terör örgütü PKK/YPG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonu çarpıtarak Türkiye'nin kimyasal silah kullandığını ve hedefin Kürtler olduğu yalanını manşete taşıdı.
 
"KÜRTLERE SOYKIRIM YAPILIYOR" DİYEREK ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR
 
Morning Star isimli gazete yaptığı kara propaganda haberinde "Rojava'da Kürtlere karşı soykırım yaplıyor" yalanıyla Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını koyarak "Terrorist" manşetini attı.
 
KİMYASAL SİLAH YALANI
 
Daily Mail gazetesi ise Türkiye'nin 'Napalm' ve 'Beyaz Fosfor' gibi kimyasal silahlar kullandığını Kürtleri ve çocukları vurduğu yalanıyla manipülasyon yaptı.
 
 
MSB: TSK'NIN ENVANTERİNDE KİMYASAL SİLAH BULUNMAMAKTADIR
 
Dış basında çıkan "Türkiye Kimyasal silah kullanıyor" haberlerine Milli Savunma Bakanlığı'ndan yalanlama gelmişti.
 
Bakanlıktan yapılan açıklamada Barış Pınarı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece teröristlerin ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı, sivil/masum kişiler, harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği belirtilmişti.
 
MSB'nin açıklaması şu şekilde: "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce özellikle dış basında gündeme getirilen 'Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kimyasal silah kullanıldığına' yönelik iddialar tamamen gerçek dışıdır. Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır."
 
(SABAH)

ABD-Türkiye anlaşması sonrası 2018 yılındaki bu sözler gündem oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Denizi olmayan ilde, bir günde kapış kapış satıldı! Tanesi 5 lira

Denizi olmayan ilde, bir günde kapış kapış satıldı! Tanesi 5 lira

İstanbul'da ulaşıma sis engeli!

İstanbul'da ulaşıma sis engeli!

Yeşilin gök mavisi ile buluştuğu yer yaylalar

Yeşilin gök mavisi ile buluştuğu yer yaylalar

Türkiye, Kazakistan'a yatırımda ilk 10'a girdi

Türkiye, Kazakistan'a yatırımda ilk 10'a girdi

Yangında ölen baba-kızla ilgili kan donduran iddia!

Yangında ölen baba-kızla ilgili kan donduran iddia!

Damat cinayetinde yeni gelişme! Gelinini bu sözlerle suçladı

Damat cinayetinde yeni gelişme! Gelinini bu sözlerle suçladı

İran’dan İstanbul’a kaçışın öyküsü: Simurg

İran’dan İstanbul’a kaçışın öyküsü: Simurg

Emine Bulut’un kızına dedesi vasi oldu

Emine Bulut’un kızına dedesi vasi oldu
 

POPÜLER HABERLER

Savunma Bakanlığı açıkladı! Rusya S-400´leri ateşledi

Savunma Bakanlığı açıkladı! Rusya S-400´leri ateşledi

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki aramada ele geçirildi!

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki aramada ele geçirildi!

İşte dünyanın en büyük 8 adası

İşte dünyanın en büyük 8 adası

Kate Middleton ve Prens William'dan cami ziyareti

Kate Middleton ve Prens William'dan cami ziyareti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA