Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaşmayı duyurdu... İngiltere'den Eurofighter alınacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında gerçekleşen ikili görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Starmer ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sayın Starmer'i ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Uluslararası gündemi meşgul eden birçok meselede kendisiyle yakın diyaloğumuz var. Bugünkü görüşmelerimizin odağını ticaret, savunma ilişkilerimiz teşkil etti. Birleşik Krallık ülkemizin en büyük t icaret ve yatırım ortakları arasında. Ticaret hacmimizi ilk etapta 30 milyar dolar ardından 40 milyar dolara çıkarma kararlılığındayız.

Ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmek hususunda kararlıyız. Serbest ticaretin güncellenmesi dahil birçok tedbiri ilgili kurum ve kuruluşlarımız alıyor. Üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar üzerinde duruyoruz. Enerji ve savunma sanayi alanında yeni ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz. Çok sayıda Birleşik Krallık vatandaşının Türkiye'yi ikinci evi olarak görmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Aramızda ikili işbirliği çerçeve anlaşmasına yönelik müzakerelere başladık.

Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedariklerine dair uygulama düzenlemeleri heyetler arası görüşmelerde imzalandı

Eurofighter savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetler arası görüşmelerde imzalandı. Sayın Starmer'la bu konudaki işbirliği beyanına imza attık. Bu mutabakatı aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyoruz. Süreç boyunca Eurofighter Konsorsiyumu nezdinde Birleşik Krallığı'nın yürüttüğü çalışmalardan ötürü Sayın Starmer ve ekibine teşekkür ediyorum.

Yaklaşan kış şartlarını dikkate alarak Gazze halkının ihtiyaç duyduğu insani yardımların ulaştırılması büyük önem arz ediyor

Birleşik Krallık'la bu işbirliğimizin savunma sanayinde müşterek projelere kapı aralayacağına inanıyorum. Bugün ayrıca Gazze'deki gelişmeleri bir kez daha değerlendirme imkanı bulduk. Sayın Başbakanı Filistin devletini tanıma kararı almalarından ötürü şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Biz bu karara cesur bir adım olarak bakıyoruz. Kış şartlarını dikkate alarak Gazze halkının ihtiyaç duyduğu insani yardımların ulaştırılması büyük önem arzediyor. Bu konuda Birleşik Krallık'la birlikte adım atacağımıza inanıyorum.

Özellikle İsrail'deki mevcut hükümetin dizginlenmesi gerekiyor. Keza Ukrayna'daki son gelişmeleri sayın Başbakanla değerlendirdik 4. yılını tamamlamakta olan bu savaşın bir an önce adil barışla çözüme kavuşturulması yönünde ortak duruşumuzu teyid ettik. Tabiatıyla çabalar sürdürülürken iç ve dış aktörlerinin ülkeyi istikrarsızlığa düşürülmesi çabalarının önlenmesi gerekiyor. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum."