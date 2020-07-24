İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2020 Cuma / 3 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8503
  • EURO
    7,9577
  • ALTIN
    418.77
  • BIST100
    118583
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İngiltere Başbakanı Johnson Kovid-19 nedeniyle 7 kilo kaybetti
Güncel

İngiltere Başbakanı Johnson Kovid-19 nedeniyle 7 kilo kaybetti

Kovid-19'a yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson,tedavisi sırasında yaklaşık 7 kilo verdiğini söyledi. Johnson, İngilizlere zayıflamalarını tavsiye ederek, obezitenin koronavirüsü daha kötü hale getirdiğini ifade etti.

DHA24 Temmuz 2020 Cuma 16:43 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 16:43
ABONE OL

Başbakan Johnson'ın, koronavirüsle savaşmaya yardımcı olmak ve hayat kurtarmak için obeziteye karşı yeni stratejilerini gelecek hafta açıklaması bekleniyor. Obeziteyle savaş kapsamında televizyonda sabah 9’dan sonra ve internet üzerinden yapılan sağlıksız atıştırmalık yiyecek reklamlarının yasaklanmasının da gündeme geleceği ifade edildi.

HER 4 İNGİLİZ'DEN BİRİ OBEZ

Başbakan, koronavirüs tedavisinden sonra yaklaşık 7 kilo zayıfladığını ifade etmişti. Johnson, aşırı kilosunun koronavirüs tedavisindeki negatif etkisini gördüğünde şoke olduğunu vurgulamıştı. Obezitenin, koronavirüs için önemli bir risk faktörü olduğunu ifade eden araştırmacılar, obez insanların yüzde 37’sinin koronavirüsten ölme riski bulunduğunu açıkladı. İstiastik verilerine göre hali hazırda her 4 İngiliz'den biri obezite hastası.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.