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İngiltere Dışişleri Bakanı: Rusya INF anlaşmasını ihlal etti

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ABD´nin INF´den resmi olarak çekilmesiyle ilgi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya´yı suçladı.

  • DHA
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Raab mesajında, "Rusya, Avrupa´nın başkentlerini hedef alan, gizlice geliştirdiği ve konuşlandırdığı füze sistemiyle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) sonunu getirdi. Uluslararası kuralları küçümseyen tavırları Avrupa´nın güvenliğini tehdit ediyor. Birleşik Krallık, NATO´nun cevabına tam destek veriyor" dedi.
 
POLONYA DA RUSYA´YI SUÇLADI
 
Polonya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Polonya, tüm müttefiklerle birlikte ABD´nin nükleer anlaşmadan çekilme kararını desteklemektedir. Bu tepki, Rusya´nın ihlallerine karşı fazlasıyla anlaşılabilir. Rusya, INF anlaşmasının çökmesinden tek başına sorumludur. Rusya´nın anlaşmaya tam uyumla geri dönme konusundaki isteksizliği ABD´ye başka bir şans bırakmadı" dedi.
 
INF anlaşması, dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanmıştı.
 
Anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.

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