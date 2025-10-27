Milli Savunma Bakanı Güler, Katar ve Umman'dan 12'şer, İngiltere'den 20 olmak üzere toplam 44 Eurofighter Typhoon alımı yapılacağını bildirdi.

ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iki ülke arasında Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda işbirliği anlaşması imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından iki ülke arasındaki anlaşmanın imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Starmer tarafından Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda işbirliği anlaşması imzalandı.