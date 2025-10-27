İSTANBUL 26°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2025 Pazartesi / 6 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9211
  • EURO
    48,8843
  • ALTIN
    5395.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İngiltere ile anlaşma imzalandı... 44 Eurofighter alınacak
Güncel

İngiltere ile anlaşma imzalandı... 44 Eurofighter alınacak

Milli Savunma Bakanı Güler, Katar ve Umman'dan 12'şer, İngiltere'den 20 olmak üzere toplam 44 Eurofighter Typhoon alımı yapılacağını bildirdi

AA27 Ekim 2025 Pazartesi 19:41 - Güncelleme:
İngiltere ile anlaşma imzalandı... 44 Eurofighter alınacak
ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Güler, Katar ve Umman'dan 12'şer, İngiltere'den 20 olmak üzere toplam 44 Eurofighter Typhoon alımı yapılacağını bildirdi.

ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iki ülke arasında Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda işbirliği anlaşması imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeğinin ardından iki ülke arasındaki anlaşmanın imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Starmer tarafından Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda işbirliği anlaşması imzalandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.