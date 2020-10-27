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İngiltere Lordlar Kamarası üyesinden Macron'a tepki: Merhamet Peygamberi Hz. Muhammed bizim onurumuzdur

İngiltere'de Lordlar Kamarası'nın Müslüman üyesi Lord Nazir Ahmed, Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunan ve İslam karşıtı açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi. Ahmed, 'Merhamet Peygamberi Muhammed (SAV) bizim onurumuzdur. Peygamberimize, Musa ve İsa'ya saygı gösterdiğimiz gibi saygı gösterin.' ifadesini kullandı.

AA27 Ekim 2020 Salı 12:41 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 12:42
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İngiliz Parlamentosunun üst kanadı üyesi olan Ahmed, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Ahmed, "Merhamet Peygamberi Muhammed (SAV) bizim onurumuzdur. Dünyadaki yaklaşık 2 milyar Müslüman, onu ebeveynlerinden daha çok seviyor. Peygamberimize, Musa ve İsa'ya saygı gösterdiğimiz gibi saygı gösterin." ifadesini kullandı.

Fransa'da 16 Ekim'de Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin öldürülmesinin ardından Fransız hükümeti İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulundu. Macron ise cinayeti "İslami terör" olarak nitelemişti.

Ülke yönetiminin Müslümanlara karşı tutumu İslamofobik eylemlerin ve ırkçı saldırıların artışına yol açmıştı. Son günlerde, Fransa'da Cezayir asıllı iki Müslüman kadın Paris'teki Eyfel Kulesi yakınlarında bıçaklanmış, Ürdün vatandaşı iki kardeş Paris'te ırkçı şiddete maruz kalmıştı.

Buna rağmen Macron'un Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını açıklamasının ardından ülkedeki bazı kamu binalarına Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler yansıtılmıştı.

Bu açıklamaların ardından İslam ülkelerinde Fransız mallarına karşı boykotlar başlamıştı. 

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