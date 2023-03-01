İngiltere ve Norveç karar aldı! Mutabakat zaptı genişletiliyor

İngiltere Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Grant Shapps, iki ülkenin akıllı enerji teknolojileri ve hidrojen gibi düşük karbon teknolojileri alanında işbirliğini geliştireceğini belirtti.

Bu kapsamda, İngiltere ve Norveç arasında karbon yakalama ve depolama teknolojilerine ilişkin var olan mutabakat zaptının genişletilmesini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Shapps, iki ülkenin Kuzey Denizi'ndeki karbon yakalama teknolojileri kapasitesini en iyi şekilde kullanmak için de çalışması gerektiğini kaydetti.

Norveç Petrol ve Enerji Bakanı Terje Aasland ise konuya ilişkin açıklamasında, İngiltere ile karbon yakalama ve depolama alanında uzun yıllardır işbirliği içinde olduklarını dile getirerek, "Bu işbirliğini hidrojeni dahil ederek güçlendirmekten mutluluk duyuyorum. Hidrojen, sera gazı emisyonlarının azaltılmasında önemli bir rol oynayacak. Bu alanda iki ülkenin de birbiriyle paylaşım içinde olması ve birbirinden öğrenmesi çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Genişletilmiş mutabakat zaptı kapsamında, her iki ülke düşük karbonlu hidrojen üretimi ve süreçleri konusunda düzenli olarak bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak.

İngiltere, 2030'a kadar 10 gigavat hidrojen üretim kapasitesi oluşturmayı ve bu kapasitenin 5 gigavatlık kısmının yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasını hedefliyor.