İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2025 Çarşamba / 25 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2817
  • EURO
    48,8337
  • ALTIN
    4855.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İngiltere'de BM öncesi Filistin hamlesi: Bu hafta tanıyacak
Güncel

İngiltere'de BM öncesi Filistin hamlesi: Bu hafta tanıyacak

İngiltere'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke ziyaretinin sona ermesinin ardından Filistin devletini tanıyacağı bildirildi. Kararın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesine denk gelmesi dikkat çekti.

AA17 Eylül 2025 Çarşamba 23:15 - Güncelleme:
İngiltere'de BM öncesi Filistin hamlesi: Bu hafta tanıyacak
ABONE OL

İngiliz medyasının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre İngiltere, bu hafta Filistin devletini tanıdığını açıklayacak.

Açıklama için Trump'ın iki günlük İngiltere ziyaretinin sona ermesi beklenecek. Karar, aynı zamanda gelecek hafta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi alınacak.

Hükümet yetkilileri, yarın Başbakan Keir Starmer'la bir araya gelecek Trump'ın Filistin devletini tanıma konusunu gündeme getireceğini de bekliyor.

Haberlerde Filistin devletini tanıma planının Trump'ın gidişi sonrasına bırakma kararının, hükümet üzerindeki baskıya işaret ettiği kaydedildi.

İngiliz basını, Starmer'ın yarın Trump'a Orta Doğu'da barış için daha fazla etkisini kullanma çağrısı yapacağını da bildirdi.

Başbakan Starmer, temmuzda yaptığı açıklamada İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi ve Gazze'de ateşkesi kabul etmemesi halinde eylülde Filistin devletini tanıyacaklarını duyurmuştu.

Starmer, "İsrail hükümeti Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmek için ateşkesi kabul edecek ve iki devletli çözüm ihtimalini canlandıracak, uzun vadeli sürdürülebilir barış taahhüdünde bulunacak somut adımlar atmadığı takdirde, İngiltere'nin eylülde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını teyit edebilirim." demişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.