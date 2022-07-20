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İngiltere'de yılanların ısırdığı kişilerin sayısı artıyor

İngiltere'de doktorlar, egzotik hayvan besleyenlerin artması yüzünden yılanlarca ısırılan kişilerin sayısının yükseldiğini açıkladı.

TRT Haber20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:16 - Güncelleme:
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Son 11 yılda doktorların yılanların ısırdığı 300 kişiyi tedavi ettiği, bu kişilerden 72'sinin çocuk ya da genç olduğu belirtildi.

Yılanlarca ısırılan çoğu hasta tamamen iyileşse de bazılarının yoğun bakımda tedavi görmesi gerekti. Bir kişinin parmağı kesilirken, bir hasta da hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kişi sürüngen uzmanıydı, dünyanın en uzun zehirli yılanı olan kral kobra tarafından ısırılmıştı.

Boyları 4 metreye kadar çıkabilen bu yılanlar bir yetişkinin göz seviyesine kadar yükselebiliyor.

Klinik Zehirbilim adlı dergide yer alan makaleye göre 10 doz panzehir verilen bir hasta, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bu kişinin, panzehre alerjik reaksiyon vermiş olabileceği düşünülüyor.

Bir nörotoksin olan yılan zehri, kişinin nefes alıp vermeyi kesmesine ve kalbinin durmasına yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre çoğu Asya, Afrika, Latin Amerika ve Okyanusya'da olmak üzere 250 çeşit zehirli yılan var.

3 çeşit zehirli yılanın olduğu İngiltere'de egzotik hayvan sahibi olmak, yasak değil.

Ülkede yapılan araştırmada 68 farklı çeşit tarafından 321 ısırılma vakasının tespit edildiği, 15'inin ciddi olduğu kaydedildi.

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