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İngiltere'den hac için yürüyerek yola çıktı, Mersin'e ulaştı

Mekke'ye giderek hac vazifesini yerine getirmek amacıyla İngiltere'den yola çıkan Irak uyruklu Adam Muhammed, Mersin'in Silifke ilçesine ulaştı.

AA28 Şubat 2022 Pazartesi 13:31 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 13:31
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Hac yolculuğu için geçen yıl ağustos ayında yola çıkan Muhammed, seferini, malzemelerini taşımak için kullandığı üç tekerlekli aracını iterek sürdürüyor.

Sırbistan'da bulduğu ve "Charlie" adını verdiği köpeğin de yolculuğuna eşlik ettiği Muhammed, Silifke ilçesinde mola verdi.

AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt tarafından karşılanan Muhammed'e çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Muhammed, gazetecilere, rüyasında Mekke'ye yürüyerek yola çıktığını gördüğü için bu yolculuğa başladığını söyledi.

Sonraki durağının Adana olacağını belirten Muhammed, Mekke'ye ulaştığında hac vazifesini yerine getirmek istediğini aktardı.

Adam Muhammed'e yolculuğunun bir kısmında eşlik eden Mehmet Dikme de gezgine el arabasını itmede yardımcı olduğunu anlatarak, "Kabe'ye vardığı zaman yardımlaştıklarına hayır duası edecek. Allah kısmet ederse hac vazifesini yerine getirecek, oraya varmadan da sahiplendiği köpeğini İngiltere'deki ailesine gönderecek." dedi.

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