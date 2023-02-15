İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2023 Perşembe / 26 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8529
  • EURO
    20,1624
  • ALTIN
    1113.33
  • BIST100
    4950.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İngiltere'den Türkiye ve Suriye'ye 25 milyon sterlinlik yardım paketi
Güncel

İngiltere'den Türkiye ve Suriye'ye 25 milyon sterlinlik yardım paketi

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'de de yıkıma neden olan deprem dolayısıyla Türkiye ve Suriye'ye 25 milyon sterlinlik yardım yapılacağı aktarıldı.

IHA15 Şubat 2023 Çarşamba 23:42 - Güncelleme:
İngiltere'den Türkiye ve Suriye'ye 25 milyon sterlinlik yardım paketi
ABONE OL

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'de de can kaybına neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'ye yardım yağıyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ve Suriye'ye 25 milyon sterlinlik yardım paketi sağlanacağı aktarıldı. Yardım paketi çerçevesinde soğuk kış şartlarında evsiz kalan aileler için çadırlar ve battaniyeler de bulunuyor. İngiltere tarafından Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kurulan ve içerisinde bulunan ameliyathanede 24 saat sağlık hizmeti verilen sahra hastanesindeki çalışmaların devamlılığının sağlanması için de maddi desteğin süreği belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.