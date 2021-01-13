İngiltere'den Türkiye ve Yunanistan açıklaması

AA 13 Ocak 2021 Çarşamba 08:32 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 08:32

İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Türkiye ve Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin yeniden başlayacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını, bunun Doğu Akdeniz'de istikrarın tesis edilmesine yardımcı olacağını bildirdi.

Morton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Yunanistan'ı "İngiltere'nin yakın dostları ve NATO'daki güçlü müttefikleri" şeklinde niteledi.

Her iki ülkenin de Ege'de yaşanan gerginliklere bir çözüm bulmak için müzakerelere yeniden başlama kararını olumlu bulduklarını kaydeden Morton, "Bu, Doğu Akdeniz'de istikrar ve refahın tesis edilmesine yardımcı olacaktır." dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turunun 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacağı bildirilmişti.