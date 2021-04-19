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İngiltere'den Türkiye'ye bildirim

Bir İngiliz savaş gemisinin Mayıs'ta Karadeniz'e geçişi için Türkiye'ye bildirimde bulunduğu bildirildi.

19 Nisan 2021 Pazartesi 13:11 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 13:11
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İngiliz basınında yer alan habere göre, Bir İngiliz savaş gemisi Mayıs'ta Karadenize geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu.

Sunday Times gazetesinin haberinde üst düzey deniz kuvvetleri kaynaklarının aktardığına göre, İngiliz savaş gemilerinin Ukrayna ile Rusya arasında artan gerilimin ortasında Mayıs ayında Karadeniz'e doğru yola çıkacağı bildirildi.

Haberde gemilerin Karadeniz'e konuşlanmasının Ukrayna ve İngiltere'nin NATO müttefikleri ile dayanışma içinde olduğunu göstermek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. (NTV)

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