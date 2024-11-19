İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2024 Salı / 18 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5692
  • EURO
    36,623
  • ALTIN
    2927.65
  • BIST100
    9188.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İngiltere'nin anlaşma planladığı iddiası! Türkiye'den yalanlama geldi
Güncel

İngiltere'nin anlaşma planladığı iddiası! Türkiye'den yalanlama geldi

Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye ile İngiltere arasında yasa dışı göçmenlerle ilgili bir görüşmenin ya da anlaşmanın söz konusu olmadığını bildirdi.

AA19 Kasım 2024 Salı 16:07 - Güncelleme:
İngiltere'nin anlaşma planladığı iddiası! Türkiye'den yalanlama geldi
ABONE OL

Başkanlığın açıklamasında, "İngiltere'nin ülkeye gelen yasa dışı göçmen sayısını azaltmak için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerle anlaşma yapmayı planladığı" iddiaları üzerine açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye ile İngiltere arasında medyada yer alan haberlerde iddia edildiği gibi bir görüşme ya da anlaşma kesinlikle söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.

DMM'DEN DE YALANLAMA GELDİ

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "İngiltere, sığınmacı akışına karşı Türkiye ve IKBY ile görüşüyor" iddiası doğru değildir. Türkiye ile İngiltere arasında, bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi sığınmacılar konusunda herhangi bir görüşme ya da anlaşma yapılması söz konusu değildir. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.