Başkanlığın açıklamasında, "İngiltere'nin ülkeye gelen yasa dışı göçmen sayısını azaltmak için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerle anlaşma yapmayı planladığı" iddiaları üzerine açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye ile İngiltere arasında medyada yer alan haberlerde iddia edildiği gibi bir görüşme ya da anlaşma kesinlikle söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.

DMM'DEN DE YALANLAMA GELDİ

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "İngiltere, sığınmacı akışına karşı Türkiye ve IKBY ile görüşüyor" iddiası doğru değildir. Türkiye ile İngiltere arasında, bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi sığınmacılar konusunda herhangi bir görüşme ya da anlaşma yapılması söz konusu değildir. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz" denildi.